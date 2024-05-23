Іспанія

Німець може замінити німця.

За інформацією іспанського видання AS, у полі зору "королівського" клубу перебуває півзахисник мюнхенської Баварії та збірної Німеччини Йосуа Кімміх. Представники обох сторін ще не вступали у перемовини, але неофіційні контакти між ними вже були.

Зазначається, що німець не впевнений у своєму майбутньому в Баварії, тому розглядає можливість літнього трансферу в інший клуб.

Контракт хавбека з німецьким грандом розрахований до літа наступного року. Його потенційний трансфер оцінюють у 60 мільйонів євро.

У сезоні 2023/24 Йосуа Кімміх відіграв за Баварію 43 матчі, забив два голи та віддав десять результативних передач.