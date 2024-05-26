Іспанія

Питання нового тренер "Барси" практично закрите.

Колишній керманич мюнхенської Баварії та збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік очолить Барселону на початку наступного тижня. Про це повідомляє журналіст німецького видання Bild Тобі Альтшаффль.

За інформацією джерела, зараз сторони займаються узгодженням останніх деталей угоди, яка буде розрахована на два роки.

Зазначається, що 58-річного німця буде представлено в якості головного тренера "синьо-гранатових" в понеділок.

Останнім місцем роботи фахівця була збірна Німеччини, яку він залишив у вересні 2023 року.