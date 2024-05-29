Іспанія

Коментар від вінгера стосовно виступів у Жироні.

Віктор Циганков прокоментував своє майбутнє у Жироні.

"Зараз я зосереджений на Євро-2024, на тому, щоб зробити все можливе. Я не хочу ні говорити, ні чути про пропозиції, оскільки все це виникло ще взимку, а я хотів зосередитися на Жироні та увійти в історію", — цитує Віктора ресурс AS.

"Тепер я збираюся грати за свою країну, і моя мета – провести чудовий Євро і принести радість нашим людям, які цього потребують. Побачимо пізніше, як все буде.

Я тут у захваті. Фанати завжди виявляли до мене велику любов і підбадьорювали. Коли я приїхав минулого року, я вже чув, як люди мене люблять, хоча я ще нічого не зробив на полі. Я багато в чому завдячую вболівальникам, тому що вони поводяться ідеально, я відчував їхню підтримку.

Усі гравці мріють про велике, вони хочуть грати у великих клубах, топлізі. Я в цьому не унікальний. З дитинства я хотів грати на високому рівні. Звичайно, мені подобається, що в Європі є великі клуби, які звертають на мене увагу. Я справді не знаю, що буде. У футболі все може бути.

Можливо, я вже міг зіграти свій фінальний матч за Жирону, але я не знаю, що буде з моїм майбутнім. Жирона дала мені багато, і я дуже вдячний. Крім того, моя сім’я дуже щаслива тут, і мені дуже комфортно.

Якщо я все ще буду тут, у Жироні, це ідеально, тому що я дуже щасливий і мені подобається те, що я роблю. Якщо зрештою майбутнє скаже, що я маю піти, я хочу зробити це через головний вхід.

Коли я був маленьким, я дивився багато футбольних матчів. Але я не можу відповісти. Зараз я здійснюю мрію, граючи в одній з найкращих ліг світу".

Цього сезону 26-річний гравець провів 34 матчі в усіх можливих турнірах, забив 8 голів і віддав 7 асистів.