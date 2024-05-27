Жирона досягнула прогресу у розмовах з вінгером Лучано Родрігесом — повідомляє журналіст Сезар Луїс. 

Розбіжності щодо відсотка майбутнього продажу були врегульовані, і очікуються деталі щодо його трансферу за 15 мільйонів доларів за 70%. До команди Лучано приєднається після Кубка Америки з контрактом до червня 2029 року. 

У складі Ліверпуля Монтевідео Родрігес виступає з 2023 року. Також в нього є один матч за збірну Уругвая. 

Цього календарного року 20-річний гравець провів 19 матчів та забив 7 голів. 