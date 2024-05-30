Атлетіко може підписати Робена Ле Нормана влітку — повідомляє журналіст Маттео Моретто. 

Сума відступних за захисника становить 50 мільйонів євро. Головний тренер команди з Мадрида Дієго Сімеоне хоче купити Робена і називає його пріоритетом. 

В якості частини цієї угоди до Реалу Сосьєдад може поїхати Хаві Галан. У складі нинішнього клубу Ле Норман виступає з 2019 року. 

Цього сезону 27-річний гравець провів 43 матчі в усіх можливих турнірах та забив 2 голи. 