Іспанія

У клубі розглядають можливість трансферу захисника.

Атлетіко може підписати Робена Ле Нормана влітку — повідомляє журналіст Маттео Моретто.

Сума відступних за захисника становить 50 мільйонів євро. Головний тренер команди з Мадрида Дієго Сімеоне хоче купити Робена і називає його пріоритетом.

В якості частини цієї угоди до Реалу Сосьєдад може поїхати Хаві Галан. У складі нинішнього клубу Ле Норман виступає з 2019 року.

Цього сезону 27-річний гравець провів 43 матчі в усіх можливих турнірах та забив 2 голи.