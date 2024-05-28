Іспанія

Український форвард може продовжити кар'єру в Мадриді.

Нападник національної збірної України та Жирони Артем Довбик у літнє трансферне вікно може продовжити кар'єру в мадридському Атлетіко. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, "матрацники" цього літа прагнуть посилитися новим форвардом, і 26-річний українець очолює список бажаних трансферів мадридського клуба.

Зазначається, що цього вівторки, 28 травня, інтерес Атлетіко до Довбика наблизився до офіційного рівня: клуб зі столиці Іспанії готовий заплатити за українського нападника від 25 до 30 мільйонів євро, що в Жироні все ж вважають недостатнім, щоб відпустити найкращого бомбардира сезону в Ла Лізі.

Повідомляється, що перше офіційна пропозиція "матрацників" за Артема склала 25 мільйонів євро, проте каталонський клуб її відхилив.

Раніше повідомлялося, що Артем Довбик не залишить Жирону менш ніж за свою клаусулу, яка складає 40 мільйонів євро. Окрім цього, в послугах українця також зацікавлений Наполі.