Іспанія

Коментар від захисника стосовно майбутнього матчу.

Начо висловив думку стосовно фіналу Ліги чемпіонів.

"Усі знають, що Мадрид є особливим у цьому змаганні. Ми дуже любимо цей гімн", — цитує Начо ресурс Marca.

Це відповідальність грати у фіналі, і ми з нетерпінням чекаємо цього. Я б сказав, що це був найнепростіший тиждень через нерви гри у фіналі. Це дуже особливий матч і унікальний момент для клубу.

Захоплююче бути частиною такої невеликої групи".

Цього сезону 34-річний гравець провів 44 матчі в усіх можливих турнірах та віддав 1 асист.