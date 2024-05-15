Іспанія

Іспанський центрбек залишить мадридський Реал вільним агентом.

Центральний захисник мадридського Реала Начо Фернандес через спливаючий контракт змінить клуб на правах вільного агента після завершення цього сезону.

Як повідомляє Relevo, представники 34-річного іспанця наразі працюють над потенційним переходом гравця до американсько-канадської МЛС, оскільки Начо не змінить свого рішення щодо майбутнього в Мадриді.

Утім, головною перешкодою для переїзду Начо в МЛС можуть стати його високі фінансові запити. За регламентом ліги, тільки три гравця в команді можуть не мати обмежень щодо розмірів заробітної плати.

У цьому сезоні Начо Фернандес провів за Реал Мадрид 42 поєдинки у всіх турнірах, в яких він відзначився 1 асистом та заробив 4 попередження.