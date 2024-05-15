Іспанський центрбек залишить мадридський Реал вільним агентом.
Начо Фернандес, Getty Images
15 травня 2024, 21:30
Центральний захисник мадридського Реала Начо Фернандес через спливаючий контракт змінить клуб на правах вільного агента після завершення цього сезону.
Як повідомляє Relevo, представники 34-річного іспанця наразі працюють над потенційним переходом гравця до американсько-канадської МЛС, оскільки Начо не змінить свого рішення щодо майбутнього в Мадриді.
Утім, головною перешкодою для переїзду Начо в МЛС можуть стати його високі фінансові запити. За регламентом ліги, тільки три гравця в команді можуть не мати обмежень щодо розмірів заробітної плати.
У цьому сезоні Начо Фернандес провів за Реал Мадрид 42 поєдинки у всіх турнірах, в яких він відзначився 1 асистом та заробив 4 попередження.