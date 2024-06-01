Іспанія

Форвард прокоментував можливу участь на турнірі.

Цього літа, після чемпіонату Європи-2024, розпочнеться футбольна частина Літніх Олімпійських Ігор-2024 у Парижі.

Збірна Франції на правах господарів турнірну братиме участь у змаганнях серед юнаків віком до 23 років і, на рівні з іншими, має право долучити до власного складу трьох виконавців старшої вікової категорії.

Одним із них може стати нападник мадридського Атлетіко Антуан Грізманн, проте для цього треба отримати дозвіл від клубу, який наразі тримається осторонь остаточного рішення, про що 33-річний гравець розповів у останньому інтерв’ю.

"Моє бажання — поїхати на Олімпійські ігри, це була б мрія. Але це вирішувати моєму клубу, і на наразі вони не підтримують цю ідею. Це суто рішення клубу.

Це жодним чином не поставить під загрозу моє майбутнє з Атлетіко. Були пропозиції і дзвінки, але я вже чітко висловився — я хочу залишитись у Атлетіко.

Я доклав багато зусиль, щоб повернутись і бути прийнятим фанатами. Мені добре в Мадриді, я пишаюся тим, що граю за Атлетіко, і хочу, щоб це був мій останній клуб в Європі.

Виступати на чемпіонаті Європи та Олімпійських іграх із важким сезоном за плечима — це виснажливо. Дешам висловив свою думку, але для мене це — мрія всього життя.

Останнє Євро для мене? Це буде залежати від мого рівня гри і ментальної стійкості, а також від того, чи тренер все ще захоче мене бачити в команді.

Я завжди хочу грати за "Les Bleus". Це гордість — представляти країну. Неважливо, навіть якщо я буду виходити на заміну, я завжди хочу бути в команді.

Ми повинні йти крок за кроком, ми складаємо свої власні історії успіху в наших головах, але правда — тільки на полі. Ми повинні показати себе, знайти правильну тактику й зосередитись на тому, що нам потрібно зробити для перемоги.

Я хочу виграти цей чемпіонат Європи. У 2016 році мені було боляче, ми були дуже близькі до перемоги", — заявив французький виконавець.

Грізманн у цьому сезоні провів 48 матчів, забив 24 голи та віддав вісім гольових передач.