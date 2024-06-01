Іспанія

Черговий "вічний" договір поміж басками.

Іспанський центральний захисник баскського Атлетіка Дані Вівіан підпадає під суворі критерії відбору футболістів до складу "левів" через своє походження із столиці Країни Басків, тому швидко став своїм у клубі після трансферу з Мірандеса влітку 2021 року.

А вже після цього сезону уявити центр оборони басків без 24-річного виконавця стало просто неможливим.

Тому клуб за старою традицією запропонував футболісту оновити контракт на ще більш тривалий термін, аніж була підписана п’ятирічна угода до цього.

2032 рік — до цього моменту діятиме нова угода Вівіана, якого викликали представляти Іспанію на прийдешньому Євро-2024.

За сезон Дані провів 40 матчів, зробивши один гольовий пас.