Черговий "вічний" договір поміж басками.
Дані Вівіан, Getty Images
01 червня 2024, 11:45
Іспанський центральний захисник баскського Атлетіка Дані Вівіан підпадає під суворі критерії відбору футболістів до складу "левів" через своє походження із столиці Країни Басків, тому швидко став своїм у клубі після трансферу з Мірандеса влітку 2021 року.
А вже після цього сезону уявити центр оборони басків без 24-річного виконавця стало просто неможливим.
Тому клуб за старою традицією запропонував футболісту оновити контракт на ще більш тривалий термін, аніж була підписана п’ятирічна угода до цього.
2032 рік — до цього моменту діятиме нова угода Вівіана, якого викликали представляти Іспанію на прийдешньому Євро-2024.
За сезон Дані провів 40 матчів, зробивши один гольовий пас.