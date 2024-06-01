Іспанія

Контракт із гравцем уже узгоджено.

Іспанський центральний півзахисник Олівер Торрес цього літа завершив п’ятирічний період виступів у складі андалузької Севільї.

За цей час 29-річний виконавець устиг зіграти 201 гру, забити 11 голів та віддати 21 гольову передачу.

Після оголошення про відхід із клубу, постало логічне питання про продовження кар’єри гравця, на яке він спробував відповісти під час останнього інтерв’ю.

"Перемовини тривають. Незабаром я маю дізнатись певну інформацію. Я в захваті від того, що чекає на мене попереду, від того, що я відкриваю себе заново, виходячи із зони комфорту.

Севілья залишила в моїй пам’яті великий відбиток, але я не боюсь змін. Я відкритий для того, щоб залишити Іспанію та знову грати закордоном", — заявив іспанський футболіст.

Місцеві ЗМІ тим часом уже встигли дізнатись найбільш імовірне місце для подальших виступів гравця.

Мексиканський Монтеррей домовився з вихованцем школи мадридського Атлетіко про трирічний контракт, про що має бути офіційно оголошено вже невдовзі.

У цьому сезоні Торрес відіграв 35 матчів (2108 хвилин), зробивши дві гольові передачі.