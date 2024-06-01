Іспанія

Залишилися останні деталі щодо нової угоди досвідченого бельгійця.

Центральний захисник Атлетіко Аксель Вітсель, поточний контракт якого спливає влітку 2024 року, все ж продовжить свої виступи за мадридський клуб. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 35-річний бельгієць близький до остаточної домовленості з "матрацниками" щодо нової угоди — залишилися останні деталі.

"Я хочу залишитися в Атлетіко і хочу, щоб новий контракт був підписаний до початку Євро-2024", — заявив досвідчений Вітсель.

У сезоні-2023/24 бельгійський гравець захисного плану провів за Атлетіко аж 51 матч у всіх турнірах (4179 хвилин), в яких він забив два голи та віддав шість асистів.