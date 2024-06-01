Німець хоче зберегти португальця у своїй команді.
ЖОАУ ФЕЛІШ, GETTY IMAGES
01 червня 2024, 18:36
Новоспечений головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік ухвалив рішення щодо майбутнього нападника Жоау Феліша.
Як повідомляє видання Marca, німецький тренер хоче зберегти португальця в команді на наступний сезон. Флік вважає, що Феліш здатний принести користь "синьо-гранатовим".
Водночас зазначається, що Барселоні ще потрібно домовитися з Атлетіко. Каталонці працюватимуть над новою орендою Феліша. Повноцінний трансфер 24-річного гравця "синьо-гранатові" дозволити собі не можуть.
За Барселону Феліш провів 44 матчі, в яких забив 10 голів і віддав 6 гольових передач на партнерів.