Іспанія

Німець хоче зберегти португальця у своїй команді.

Новоспечений головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік ухвалив рішення щодо майбутнього нападника Жоау Феліша.

Як повідомляє видання Marca, німецький тренер хоче зберегти португальця в команді на наступний сезон. Флік вважає, що Феліш здатний принести користь "синьо-гранатовим".

Водночас зазначається, що Барселоні ще потрібно домовитися з Атлетіко. Каталонці працюватимуть над новою орендою Феліша. Повноцінний трансфер 24-річного гравця "синьо-гранатові" дозволити собі не можуть.

За Барселону Феліш провів 44 матчі, в яких забив 10 голів і віддав 6 гольових передач на партнерів.