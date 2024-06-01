Іспанія

Прямо як у Барселони у 2010 році...

Флорентіно Перес хоче, щоб за Золотий м'яч боролися три гравці Реала.

Як пише Relevo, президент Реала хоче, щоб цього року повторилася ситуація, що трапилася 2010 року, коли на Золотий м'яч претендували три гравці Барселони — Ліонель Мессі, Андрес Іньєста і Хаві.

Тепер Перес хоче, щоб аналогічного визнання домоглися гравці Реала. Флорентіно хоче, щоб на приз у 2024 році претендували Вінісіус Жуніор, Джуд Беллінгем, Тоні Кроос або Кіліан Мбаппе, який незабаром приєднається до Мадрида.

Флорентіно вважає, що в разі перемоги в Лізі чемпіонів, а також у разі якісних виступів цих гравців на Кубку Америки і Євро-2024, є шанси на те, що весь подіум буде у гравців Реала.