Іспанія

Іспанський хавбек має домовленість з Монтерреєм.

Центральний півзахисник Севільї Олівер Торрес, який залишить клуб влітку цього року через спливаючий контракт, визначився зі своїм майбутнім клубом.

Як повідомляє журналіст Сесар Луїс Мерло, 29-річний іспанець досяг домовленості з Монтерреєм, який виступає у чемпіонаті Мексики.

Очікується, що незабаром гравець офіційно перейде до мексиканського клубу на правах вільного агента.

У сезоні-2023/24 Олівер Торрес провів за Севілью 35 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився двома результативними передачами разом із чотирма попередженнями.