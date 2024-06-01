Іспанія

Бразильський опорник може змінити Італію на Іспанію.

Опорний півзахисник Удінезе Волас у літнє трансферне вікно може вирушити до іспанської Ла Ліги.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 29-річний бразилець є предметом інтересів Бетіса.

У сезоні-2023/24 Волас провів за Удінезе 37 матчів у Серії А, в яких він забив 2 голи та заробив 7 попереджень.

Портал Transfermarkt оцінює бразильського опорника в 7 мільйонів євро, а його контракт із італійською командою розрахований до літа 2026 року.