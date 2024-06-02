Бельгієць продемонстрував, чому він "перший номер" Реала.
Куртуа, getty images
02 червня 2024, 09:20
Мадридський Реал в фіналі Ліги чемпіонів розібрався з дортмундською Боруссією (2:0) та завоював 15-й Кубок чемпіонів.
В воротах "вершкових" грав бельгієць Тібо Куртуа, який відіграв "на нуль". Таким чином, Куртуа не пропустив жодного м'яча в минулому сезоні, зігравши загалом п'ять матчів в усіх турнірах.
Нагадаємо, що 32-річний воротар пропустив практично увесь сезон через травми хрестоподібних зв'язок коліна та меніска.
Раніше ентренадор Реала Карло Анчелотті прокоментував перемогу у фіналі ЛЧ.