Іспанія

Гравець Реала прокоментував перемогу у фіналі Ліги чемпіонів.

Мадридський Реал у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА у Лондоні напередодні переміг дортмундську Боруссію.

Боруссія Дортмунд — Реал 0:2 Відео голів та огляд фіналу Ліги чемпіонів

Після завершення гри універсал "галактікос" Лукас Васкес надав актуальну інформацію щодо стану перемовин відносно нового контракту з клубом.

"Ви, як і ми, не бачите меж можливостей цієї команди. Рік за роком ми показуємо, наскільки ми голодні.

Але з кожним фіналом стає все складніше перемагати. Сьогодні ми добряче натерпілись.

Контракт? Судячи з усього, я залишусь у Реалі!", — заявив бразильський виконавець.

Нагадаємо, український воротар мадридського Реала Андрій Лунін за підсумком цієї кампанії встановив унікальний для нашого футболу рекорд.