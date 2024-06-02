Захисник Реала Начо Фернандес не стане переїжджати в МЛС. Про це повідомляє Marca

За інформацією джерела, найімовірніше, 34-річний футболіст приєднається до саудівського Ан-Насру. Раніше повідомлялося, що Начо поговорив із колишнім одноклубником Кріштіану Роналду. 

Передбачається, що саме португалець переконав його поповнити склад Ан-Насра. 

Усю свою кар'єру Начо провів у Реалі. У минулому сезоні він узяв участь у 45 матчах у всіх турнірах і записав на свій рахунок один гольовий пас. 

Контракт захисника з клубом закінчується наприкінці червня. 

Раніше президент Реала Флорентіно Перес зізнався, що був би радий зберегти Начо. 