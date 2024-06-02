34-річний футболіст вирішив продовжити кар'єру в Саудівській Аравії.
НАЧО, GETTY IMAGES
02 червня 2024, 20:30
Захисник Реала Начо Фернандес не стане переїжджати в МЛС. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, найімовірніше, 34-річний футболіст приєднається до саудівського Ан-Насру. Раніше повідомлялося, що Начо поговорив із колишнім одноклубником Кріштіану Роналду.
Передбачається, що саме португалець переконав його поповнити склад Ан-Насра.
Усю свою кар'єру Начо провів у Реалі. У минулому сезоні він узяв участь у 45 матчах у всіх турнірах і записав на свій рахунок один гольовий пас.
Контракт захисника з клубом закінчується наприкінці червня.
Раніше президент Реала Флорентіно Перес зізнався, що був би радий зберегти Начо.