Іспанія

21-річний футболіст може стати каталонцем.

Барселона цікавиться Хаві Геррою з Валенсії.

Як пише Marca, каталонський клуб шукає футболіста, схожого за типажем на Гаві, — півзахисника з акцентом на фізику й оборонні навички. Новий головний тренер Гансі Флік має намір грати більшість матчів із двома опорниками.

Однією з пріоритетних цілей Барселони на літнє трансферне вікно є півзахисник Валенсії Хаві Герра.

Керівництво "синьо-гранатових" вважає, що гравець відповідає потребам команди.

Каталонці давно стежать за 21-річним іспанцем і вважають, що він може стати одним із підсилень команди на наступний сезон. Вартість гравця становить близько 20-25 мільйонів євро.

У минулому сезоні Ла Ліги Герра зіграв 36 матчів, забив 4 голи і віддав 1 гольовий пас.