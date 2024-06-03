Іспанія

Гравці Реала розібрали індивідуальні нагороди.

Технічні спостерігачі УЄФА обрали півзахисника Реала Джуда Беллінгема найкращим молодим гравцем сезону за підсумками Ліги чемпіонів-2023/24.

"Завжди мріяв у таких матчах грати — словами висловити не можу. Найкращий вечір у моєму житті. Так і мало статися, якщо поглянути з погляду ідеально проведеного сезону. Про більше я і мріяти не міг. Дуже вдячний своїм партнерам по команді, своїй сім'ї, яка залишається за кадром команді співробітників: лікарям і взагалі кожному", — сказав 20-річний півзахисник збірної Англії.

В сезоні-2023/24 Беллінгем провів 11 матчів в ЛЧ, забив 4 голи та віддав 5 асистів.

Раніше Вінісіуса визнали гравцем сезону в ЛЧ.