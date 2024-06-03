Україна

Він замінив на цій посаді Андрія Полтавця.

Віктор Кравченко – новий президент ЛНЗ, про це повідомляє пресслужба черкаського клубу.

На цій посаді він замінив Андрія Полтавця, який залишав пост президента ЛНЗ, про що команда з Черкас оголосила в понеділок, 3 червня.

27-річний функціонер до цього обіймав посаду віцепрезидента клубу.

Віктор Кравченко активно приєднався до управління ЛНЗ у 2021 році – з моменту отримання клубом професіонального статусу й виходу до Другої ліги.

Під орудою Андрія Полтавця та Віктора Кравченка черкаський колектив щороку підвищувався в класі. Результатом їхньої роботи стало 7 місце в дебютному для Черкас сезоні УПЛ.