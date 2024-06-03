Іспанія

41-річний футболіст може повісити бутси на цвях.

Хосе Рейна залишив Вільярреал, повідомив офіційний сайт іспанської команди.

Іспанський клуб оголосив про відхід 41-річного воротаря.

Marca пише, що футболіст може завершити кар'єру, якщо не отримає пропозицію, яка його влаштує, у літнє трансферне вікно.

Рейна виступав за Вільярреал протягом двох відрізків у кар'єрі: з 2002 до 2005 року і з 2022-го до 2024-го. Загалом у складі цієї команди він провів 191 матч.