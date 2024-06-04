Іспанія

Бразилець став членом ради директором клубу.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро став акціонером іспанського клубу Марбелья. Про це повідомляється на сайті команди.

Каземіро: Минулого сезону мене вважали одним із найкращих підписань Прем’єр-ліги, а тепер я вже нічого не вартий?

Бразилець став членом ради директором клубу. У Марбельї зазначили, що це історичний момент.

"Затвердження Каземіро як нового члена ради директорів є історичною можливістю для клубу продовжити реалізацію своєї інституційної та спортивної стратегії в елітному футболі", — йдеться в повідомленні.

Минулого сезону Марбелья посіла третє місце в таблиці четвертої за силою ліги Іспанії і за підсумками стикових матчів домоглася підвищення в класі.