27-річний футболіст може залишити колектив Гансі-Дітера Фліка.
Рафінья Діас, Getty Images
04 червня 2024, 17:27
Барселона активно працює над формуванням складу команди на наступний сезон.
Як повідомляє на своїх сторінках портал TodoFichajes, у плани нового головного тренера каталонського клубу Ганса-Дітера Фліка не входить вінгер Рафінья.
Якщо враховувати ще й складну фінансову ситуацію Барселони, то 27-річного Рафінью напевно продадуть цього літа.
Сума угоди може перевищити 70 мільйонів євро.
Додамо, що в сезоні-2023/24 Рафінья провів у різних змаганнях 37 офіційних матчів, у яких записав на свій рахунок 10 голів і 13 результативних передач.