Іспанія

27-річний футболіст може залишити колектив Гансі-Дітера Фліка.

Барселона активно працює над формуванням складу команди на наступний сезон.

Як повідомляє на своїх сторінках портал TodoFichajes, у плани нового головного тренера каталонського клубу Ганса-Дітера Фліка не входить вінгер Рафінья.

Якщо враховувати ще й складну фінансову ситуацію Барселони, то 27-річного Рафінью напевно продадуть цього літа.

Сума угоди може перевищити 70 мільйонів євро.

Додамо, що в сезоні-2023/24 Рафінья провів у різних змаганнях 37 офіційних матчів, у яких записав на свій рахунок 10 голів і 13 результативних передач.