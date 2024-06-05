Іспанія

"Матрацники" закликають іспанського хавбека залишити команду.

Центральний півзахисник мадридського Атлетіко Сауль Ньїгес вимушений цього літа шукати для себе новий клуб. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне планує у це міжсезоння омолодити лінію півзахисту, і в його планах більше немає 29-річного іспанця, про що тому було повідомлено особисто.

В Атлетіко вважають, що час Сауля в Мадриді добіг свого кінця, тому клуб спонукає півзахисника до зміни команди, незважаючи на те, що його контракт спливає влітку 2026 року. Саме тому "матрацники" хочуть знайти рішення цього питання.

У минулому сезоні Сауль провів за Атлетіко 49 матчів, в яких він провів 2 голи та віддав 5 результативних передач. Окрім цього, іспанський хавбек заробив 9 попереджень.