"Матрацники" закликають іспанського хавбека залишити команду.
Сауль, Getty Images
05 червня 2024, 09:20
Центральний півзахисник мадридського Атлетіко Сауль Ньїгес вимушений цього літа шукати для себе новий клуб. Про це повідомляє Relevo.
За інформацією джерела, головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне планує у це міжсезоння омолодити лінію півзахисту, і в його планах більше немає 29-річного іспанця, про що тому було повідомлено особисто.
В Атлетіко вважають, що час Сауля в Мадриді добіг свого кінця, тому клуб спонукає півзахисника до зміни команди, незважаючи на те, що його контракт спливає влітку 2026 року. Саме тому "матрацники" хочуть знайти рішення цього питання.
У минулому сезоні Сауль провів за Атлетіко 49 матчів, в яких він провів 2 голи та віддав 5 результативних передач. Окрім цього, іспанський хавбек заробив 9 попереджень.