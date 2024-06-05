58 хвилин у 5 матчах виявилося достатньо "блаугранас", щоб оцінити перспективи свого вихованця.
Марк Касадо, Getty Images
05 червня 2024, 10:15
Молодий опорний півзахисник каталонської Барселони Марк Касадо має отримати помітно більше ігрового часу за першу команду "блаугранас" під керівництвом Гансі Фліка вже у наступному сезоні.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, у таборі Барси планують зробити з 20-річного іспанця важливого гравця колективу Фліка вже найближчим часом.
На тлі цього, очікується, що Касадо підпише з Барселоною новий контракт, який буде розраховано до літа 2027 року.
Всього на рахунку Марка лише 58 хвилин у 5 проведених матчах за першу команду "блаугранас". Окрім цього, він зіграв за Барселону Б 64 поєдинки, в яких відзначився двома асистами.