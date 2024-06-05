Іспанія

58 хвилин у 5 матчах виявилося достатньо "блаугранас", щоб оцінити перспективи свого вихованця.

Молодий опорний півзахисник каталонської Барселони Марк Касадо має отримати помітно більше ігрового часу за першу команду "блаугранас" під керівництвом Гансі Фліка вже у наступному сезоні.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, у таборі Барси планують зробити з 20-річного іспанця важливого гравця колективу Фліка вже найближчим часом.

На тлі цього, очікується, що Касадо підпише з Барселоною новий контракт, який буде розраховано до літа 2027 року.

Всього на рахунку Марка лише 58 хвилин у 5 проведених матчах за першу команду "блаугранас". Окрім цього, він зіграв за Барселону Б 64 поєдинки, в яких відзначився двома асистами.