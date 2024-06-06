34-річний футболіст може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії.
Начо, Getty Images
06 червня 2024, 10:35
Ан-Наср має намір домовитися про перехід Начо з Реала.
Про трансфер постарається домовитися спортивний директор саудівського клубу Фернандо Єрро.
Як повідомляє Relevo, підписання Начо — один із пріоритетів Єрро, який уже дзвонив 34-річному футболістові, щоб спробувати переконати його перейти в чемпіонат Саудівської Аравії.
Зазначається, що Єрро обіцяє гравцеві великий контракт, що перевищує те, що футболіст може отримати в МЛС.
У минулому сезоні Начо провів 29 матчів у Ла Лізі.