Іспанія

34-річний футболіст може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії.

Ан-Наср має намір домовитися про перехід Начо з Реала.

Про трансфер постарається домовитися спортивний директор саудівського клубу Фернандо Єрро.

Як повідомляє Relevo, підписання Начо — один із пріоритетів Єрро, який уже дзвонив 34-річному футболістові, щоб спробувати переконати його перейти в чемпіонат Саудівської Аравії.

Зазначається, що Єрро обіцяє гравцеві великий контракт, що перевищує те, що футболіст може отримати в МЛС.

У минулому сезоні Начо провів 29 матчів у Ла Лізі.