28-річний футболіст може продовжити кар'єру в Італії.
МАРІО ЕРМОСО, GETTY IMAGES
08 червня 2024, 21:28
Маріо Ермосо, ймовірно, продовжить кар'єру в Серії А.
За відомостями журналіста DAZN Ораціо Аккомандо, Наполі веде переговори із захисником Атлетіко, і вони перебувають на просунутому етапі. Сторони намагатимуться закрити угоду наступного тижня.
Італійський клуб упевнений, що підпише 28-річного іспанця.
Ермосо залишає Атлетіко як вільний агент.
У поточному сезоні Ермосо провів 31 матч і забив 1 гол.