Маріо Ермосо, ймовірно, продовжить кар'єру в Серії А.

За відомостями журналіста DAZN Ораціо Аккомандо, Наполі веде переговори із захисником Атлетіко, і вони перебувають на просунутому етапі. Сторони намагатимуться закрити угоду наступного тижня.

Італійський клуб упевнений, що підпише 28-річного іспанця.

Ермосо залишає Атлетіко як вільний агент. 

У поточному сезоні Ермосо провів 31 матч і забив 1 гол. 