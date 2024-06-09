Черговий француз в Мадриді.
Камавінга та Мбаппе, getty images
09 червня 2024, 14:47
Півзахисник мадридського Реала та збірної Франції Едуардо Камавінга прокоментував перехід до "королівського" клубу Кіліана Мбаппе. Його слова наводить Telefoot.
"Перехід у Реал — логічне продовження його кар'єри. Йому потрібен був такий клуб після ПСЖ.
У нього є особисті цілі, і Реал допоможе Кіліану їх реалізувати. Це стосується і колективних цілей, оскільки Мбаппе хоче виграти Лігу чемпіонів.
Тож я вважаю Реал ідеальним клубом для Мбаппе та й загалом для будь-якого футболіста найвищого рівня", — сказав Камавінга.