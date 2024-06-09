Іспанія

Черговий француз в Мадриді.

Півзахисник мадридського Реала та збірної Франції Едуардо Камавінга прокоментував перехід до "королівського" клубу Кіліана Мбаппе. Його слова наводить Telefoot.

"Перехід у Реал — логічне продовження його кар'єри. Йому потрібен був такий клуб після ПСЖ.

У нього є особисті цілі, і Реал допоможе Кіліану їх реалізувати. Це стосується і колективних цілей, оскільки Мбаппе хоче виграти Лігу чемпіонів.

Тож я вважаю Реал ідеальним клубом для Мбаппе та й загалом для будь-якого футболіста найвищого рівня", — сказав Камавінга.