Іспанія

Француз отримає чималий підписний бонус.

Форвард Кіліан Мбаппе став гравцем мадридського Реала. 25-річний нападник збірної Франції та чемпіон світу в статусі вільного агента підписав 5-річний контракт із мадридським клубом.

Як повідомляє The Guardian, Мбаппе отримуватиме річну зарплату від 15 млн євро до 20 млн євро із щорічним зростанням.

Також він має отримати підписний бонус у розмірі 125 мільйонів євро. Його виплату буде розподілено на весь термін контракту. За умовами угоди, Мбаппе отримає 80% доходів від реалізації іміджевих прав.

З 2017 року Кіліан виступав за ПСЖ, у складі якого 6 разів виграв Лігу 1, 4 рази — Кубок Франції, 3 рази — Суперкубок Франції і двічі — Кубок французької ліги.