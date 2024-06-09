Іспанія

Коментар від захисника стосовно своїх виступів.

Жюль Кунде висловив думку стосовно своїх виступів у Барселоні.

"Я один із ключових футболістів Барселони, один із лідерів у роздягальні і насамперед я надійний гравець. Пишаюся цим найбільше", — цитує захисника ресурс AS.

"Минулого сезону, якщо не брати до уваги випадку, коли Гаві пошкодив мені коліно, випадково зіштовхнувшись зі мною, у мене не було жодної травми.

Дуже пишаюся цим також, тому що це плід важкої роботи".

Цього сезону 25-річний гравець провів 48 матчів в усіх можливих турнірах, забив 2 голи та віддав 4 асисти.