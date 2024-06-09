Іспанія

24-річний футболіст хоче продовжити кар'єру в Каталонії.

Нападник Барселони Жоау Феліш відповів на запитання про своє майбутнє.

Нагадаємо, минулий сезон 24-річний португалець провів у Барселоні на правах оренди. Трудовий договір гравця належить Атлетіко.

"Я в оренді, тому моє майбутнє залежить не від мене. Якби воно залежало від мене, я б залишився.

Я вже говорив, що я з дитинства люблю Барселону", — наводить слова Феліша Barca Universal.

У сезоні-2023/24 Феліш узяв участь у 44 матчах у всіх турнірах, забив десять м'ячів і записав на свій рахунок шість результативних передач. Контракт Феліша з Атлетіко розрахований до 2029 року.