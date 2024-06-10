Іспанія

Баски в питанні цього трансферу налаштовані дуже рішуче.

Іспанський фланговий захисник Серхіо Гомес, після свого трансферу за 15 млн євро з бельгійського Андрелехту влітку 2022 року, безуспішно намагається закріпитись у основному складі англійського Манчестер Сіті.

І оскільки Хосеп Гвардіола наразі не може знайти місця на полі для 23-річного виконавця, той починає дивитись у бік інших варіантів розвитку власної кар’єри.

Останнім часом багато з’явилось чуток щодо того, що баскський Реал Сосьєдад шукає підходи до "містян", аби викупити гравця.

У той самий час "королівські" вже повернули шотландця Кірана Тірні до лондонського Арсенала після орендної позики.

І для того, щоб чутки не залишались без підтвердження, керівництво басків у особі президента Хокіна Аперрібая та директора з футболу Роберто Олабе напередодні прибуло до Англії для того, аби завершити трансфер Гомеса.

Очікується, що Сосьєдад заплатить 10 млн євро за футболіста, чий контракт завершується влітку 2026 року.

За сезон Серхіо провів 15 матчів (449 хвилин), зробивши один гольовий пас.