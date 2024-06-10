Іспанія

Форвард прокоментував своє майбутнє.

Завершення клубної частини сезону для португальського нападника Жоау Феліша означало лише одне — незабаром треба повертатись до мадридського Атлетіко з оренди в складі каталонської Барселони.

Єдине, що може цьому запобігти, успішність "блаугранас" у перемовинах щодо 24-річного виконавця.

А поки каталонці вирішують свої фінансові проблеми, гравець прокоментував своє бачення майбутнього.

"Це завжди був клуб мого дитинства, і я хочу залишитись у ньому, хоча це, очевидно, не від мене залежить. Я хочу допомогти команді, але для цього я повинен бути більш рішучим.

Золотий м'яч? Сподіваюсь, що одного дня я його отримаю, але все зводиться до колективних титулів. Барса — неймовірна команда, один із найкращих клубів світу, із надзвичайними гравцями та гарним середовищем для досягнення успіху.

Нам не дуже пощастило цього року. Це був не найкращий сезон, тому що в підсумку ми нічого не виграли, хоча й були близькими до цього. Можливо, наступного року, якщо я залишуся, ми принаймні щось виграємо.

Але, знову ж таки, це не залежить від мого бажання. Я вже казав, що люблю Барсу, і я хочу залишитись, але це залежить від багатьох інших факторів. Побачимо, що може статись", — заявив португальський виконавець.

Феліш за сезон провів 44 матчі, забив 10 голів та віддав шість гольових передач.