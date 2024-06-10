Іспанія

Тренер чемпіонів Іспанії шокував заявою.

Наприкінці наступного сезону відбудеться перший розіграш Клубного чемпіонату світу під егідою ФІФА у форматі на 32 команди.

Очільники світового футболу пішли на розширення турнірної сітки та проведуть турнір на теренах Північної Америки в контексті підготовки країни до майбутнього чемпіонату світу-2026 уже на рівні національних збірних.

Однак нещодавно клуби отримали фінансові плани цього змагання й залишились незадоволеними рівнем потенційного прибутку, який пропонують організатори.

Першим із цього приводу публічно висловився головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті в нещодавньому інтерв’ю.

"ФІФА інколи забувається. Гравці та клуби не братимуть участі в цьому турнірі.

Один матч за участі Реала приносить 20 мільйонів євро прибутків, а тут ФІФА хоче дати нам таку суму за весь турнір.

Ні, так ми точно ні дійдемо згоди. Як і Реал, інші клуби згодом відмовляться від запрошення на цей турнір", — заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, що Реал є рекордсменом за кількістю перемог на КЧС — п’ять трофеїв.