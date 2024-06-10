Тренер чемпіонів Іспанії шокував заявою.
Карло Анчелотті, Getty Images
10 червня 2024, 11:46
Наприкінці наступного сезону відбудеться перший розіграш Клубного чемпіонату світу під егідою ФІФА у форматі на 32 команди.
Очільники світового футболу пішли на розширення турнірної сітки та проведуть турнір на теренах Північної Америки в контексті підготовки країни до майбутнього чемпіонату світу-2026 уже на рівні національних збірних.
Однак нещодавно клуби отримали фінансові плани цього змагання й залишились незадоволеними рівнем потенційного прибутку, який пропонують організатори.
Першим із цього приводу публічно висловився головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті в нещодавньому інтерв’ю.
"ФІФА інколи забувається. Гравці та клуби не братимуть участі в цьому турнірі.
Один матч за участі Реала приносить 20 мільйонів євро прибутків, а тут ФІФА хоче дати нам таку суму за весь турнір.
Ні, так ми точно ні дійдемо згоди. Як і Реал, інші клуби згодом відмовляться від запрошення на цей турнір", — заявив італійський фахівець.
Нагадаємо, що Реал є рекордсменом за кількістю перемог на КЧС — п’ять трофеїв.