Іспанія

Легендарний форвард отримав підвищення в своїй тренерській кар'єрі.

Атлетіко Мадрид на своєму офіційному сайті оголосив про те, що легендарний форвард збірної Іспанії Фернандо Торрес став новим головним тренером дубля "матрацників".

Раніше 40-річний іспанський фахівець тренував команду Атлетіко U-19, з якою він виграв дві ліги та Кубок чемпіонів.

Тепер Торрес тренуватиме Атлетіко Б, який виступає в третьому за силою дивізіоні Іспанії.

Окрім цього, Фернандо Торесс входитиме до тренерського штабу головного тренера першої команди мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне.