Іспанія

Форварда відзначили вже за підсумками дебютної кампанії в Іспанії.

Український нападник Артем Довбик долучився до складу каталонської Жирони влітку минулого року й доволі швидко зумів здобути місце в стартовому складі команди Мічела.

Результат співпраці клубу та 26-річного виконавця перевершив усі очікування — із 24 голами та вісьмома гольовими передачами за сезон Довбик став найкращим бомбардиром іспанської Ла Ліги.

Окрім цього, Артем зробив два асисти в трьох іграх Кубка Іспанії.

За підсумками сезону Жирона провела опитування серед власних уболівальників, і після кількох напружених раундів саме Довбика було визнано найкращим гравцем сезону в складі майбутніх дебютантів Ліги чемпіонів УЄФА.