Іспанія

Культовий іспанський форвард зіграв за клуб два сезони.

Наддосвідченого іспанського нападника Хосе Луїса Моралеса знає кожен поціновувач футболу Ла Ліги, оскільки левову частку кар’єри він присвятив виступам за Леванте, після чого дозволив собі піти на підвищення, коли клуб із Валенсії мав проблеми з фінансовим становищем.

Від літа 2022 року 36-річний виконавець виступав у складі Вільярреала й хоча цей союз у підсумку виявився нетривалим, уболівальники все одно віддавали належне досвіду гравця.

У підсумку, Моралес оголосив про свій відхід із "жовтої субмарини", за яку відіграв 80 матчів, забивши 25 голів та віддавши п’ять гольових передач.

Очікується, що наступним і, можливо, останнім клубом у його професійній кар’єрі стане саме Леванте, якщо представник Сегунди зможе дозволити собі утримувати контракт культового футболіста.