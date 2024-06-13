Іспанія

Виконавець має стати "першим номером" у новому сезоні.

Наприкінці цього сезону іспанський Вільярреал стикнувся із проблемою на позиції голкіпера, оскільки наддосвідчений 41-річний Пепе Рейна залишить команду в якості вільного агента, а контракт із 22-річним данцем Філіпом Йоргенсеном також мав обмежений термін придатності, що спливав незабаром.

І якщо з питанням віку Рейни "жовта субмарина" нічого зробити не могла, то запропонувати контракт вихованцю академії Мальме Вільярреал устиг до того моменту, як на обрії з’явились інші клуби.

Тим часом трансферна вартість Йоргенсена вже складає 20 млн євро, і в клубі сподіваються, що надалі вона тільки зростатиме.

Саме тому й тривалість нової угоди сягає аж 2029 року.

Варто зазначити, що цього сезону данець провів 37 матчів (3330 хвилин), пропустив 64 голи, і при цьому шість разів відіграв "на нуль".

Також Йоргенсен став лідером за кількістю сейвів у Ла Лізі — 143.