Іспанія

Бельгієць залишиться в клубі ще на рік.

Бельгійський півзахисник Аксель Вітсель за часи своєї професійної кар’єри встиг перекваліфікуватись на центральні захисники, і здебільшого цей процес для нього тривав у складі мадридського Атлетіко.

Однак 35-річний гравець із роками не стає молодшим, тож кожне нове обговорення продовження контракту для нього стає часом ухвалювати важке рішення.

Із Атлетіко було так само — були пропозиції заробити грошей у Саудівській Аравії, проте бельгієць проявив лояльність до "матрацників".

У підсумку, сторони зійшлись на новій річній угоді, яка діятиме до наступного літа.

За два сезони в Мадриді Аксель відіграв 94 матчі, забив два голи та віддав один гольовий пас.