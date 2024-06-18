Іспанія

Це станеться 27 жовтня.

В Іспанії оприлюднили календар нового сезону Ла Ліги. Стало відомо, в яких турах між собою зіграють два головні гранди — Реал і Барселона.

У першому колі Реал і Барселона зіграють в 11-му турі на полі Сантьяго Бернабеу в Мадриді. Базовий день цього туру — 27 жовтня.

У другому колі господарем матчу буде вже Барселона — поєдинок піде в рамках 35-го туру, базовим днем якого є 11 травня. З огляду на близькість фінішу сезону, не виключено, що травневе Ель Класіко буде ключовим у боротьбі чемпіонський за титул.

Нагадаємо, що чинним чемпіоном Іспанії є Реал.