Іспанія

У клубі розраховують на свого талановитого вихованця.

Опорний півзахисник Марк Касадо оновив свою угоду з Барселоною, передає офіційний сайт клубу Ла Ліги.

Сторони досягли домовленості щодо продовження контракту 20-річного гравця до кінця червня 2028 року. Касадо є капітаном резервної команди "блаугранас", але вже в липні перебереться до основної.

У сезоні-2023/24 півзахисник узяв участь у 4 матчах Барселони в Ла Лізі та Лізі чемпіонів, а також у 30 поєдинках Барси Атлетік у всіх турнірах, відзначившись 2 асистами.