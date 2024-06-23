Іспанія

Словак цього літа може змінити клубну прописку.

Захисник роттердамського Феєнорда та збірної Словаччини Давід Ганцко може стати гравцем мадридського Атлетіко. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, іспанський клуб чекає вильоту національної команди Словаччини з чемпіонату Європи в Німеччині. Керівництво "Матрацників" сподівається, що це зможе прискорити переговори щодо трансферу 26-річного гравця. Вони хочуть підписати словака до початку передсезонних зборів.

Також повідомляється, що у Ганцко можуть бути м'язові проблеми після матчу з Україною у 2-му турі Євро-2024 через, що перехід може відбутися ще швидше.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.