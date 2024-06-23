Словак цього літа може змінити клубну прописку.
Ганцко, getty images
23 червня 2024, 13:25
Захисник роттердамського Феєнорда та збірної Словаччини Давід Ганцко може стати гравцем мадридського Атлетіко. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, іспанський клуб чекає вильоту національної команди Словаччини з чемпіонату Європи в Німеччині. Керівництво "Матрацників" сподівається, що це зможе прискорити переговори щодо трансферу 26-річного гравця. Вони хочуть підписати словака до початку передсезонних зборів.
Також повідомляється, що у Ганцко можуть бути м'язові проблеми після матчу з Україною у 2-му турі Євро-2024 через, що перехід може відбутися ще швидше.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.