Іспанія

Представник збірної Іспанії визначився зі своїм наступним клубом.

Центральний захисник Начо Фернандес на правах вільного агента влітку залишить мадридський Реал.

Стало відомо, де 34-річний іспанець опиниться в наступному сезоні. Журналіст Фабріціо Романо повідомляє, що Фернандес підпише контракт із саудівською Аль-Кадсією.

Йдеться про угоду, розраховану до кінця червня 2026 року. Гравець ще має пройти медичний огляд.

За основну команду мадридського Реала Начо виступає з вересня 2012 року. З того часу захисник здобув із "вершковими" 26 трофеїв і став капітаном. На рахунку Фернандеса 364 матчі за Реал.

Аль-Кадсія за підсумками сезону-2023/24 повернулася до найвищого дивізіону Саудівської Аравії. На правах вільних агентів склад команди влітку також поповнять півзахисник Найтан Нандес (Кальярі) і голкіпер Кун Кастельс (Вольфсбург).