Іспанія

Гравці шукатимуть нових шляхів для розвитку кар’єри.

У останній день червня в європейському футболі в більшості випадків наступає момент, коли офіційно добігають до завершення контракти футболістів, якщо ті попередньо їх не продовжили.

У мадридського Атлетіко цього сезону таких виконавців налічувалось аж чотири — захисники Габріел Пауліста та Маріо Ермосо, а також нападники Мемфіс Депай та Вітоло.

33-річний бразилець Пауліста долучився до складу "матрацників" узимку цього року в якості вільного агента, після виступів за Валенсію, після чого провів п’ять матчів.

29-річний Ермосо грав у Атлетіко з 2019 року, коли його придбали в каталонського Еспаньйола за 25 млн євро, після чого футболіст відіграв 174 гри, забив 10 голів та віддав шість гольових передач.

30-річний нідерландець Депай перебував у складі "матрацників" починаючи від зими 2023 року, коли його купили в каталонської Барселони за 3 млн євро, і на рахунку Мемфіса після того назбиралось 40 ігор, 13 голів та дві гольові передачі.

34-річний іспанець Вітоло натомість останній сезон провів у оренді в Лас-Пальмасі, а до цього відіграв за Атлетіко 101 матч, забив сім голів та віддав дев’ять гольових передач.