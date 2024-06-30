Іспанія

Захисник виступатиме за мадридців ще один сезон.

Іспанський універсальний захисник Сесар Аспілікуета минулий сезон провів у складі мадридського Атлетіко на правах річної угоди.

Після відходу 34-річного виконавця з лондонського Челсі минулого літа, "матрацники" не наважились запропонувати досвідченому виконавцю одразу більш тривалий контракт, проте залишили за собою опцію його продовження на один сезон у разі досягнення згоди обох сторін.

Власне, це й сталось в номінально останній день дії попередньої домовленості, після чого Атлетіко на своїх офіційних ресурсах оголосив, що Аспілікуета залишатиметься в клубі ще один рік.

На рахунку Сесара 34 матчі та дві гольові передачі в попередній кампанії.