Іспанія

Лідер атаки й надалі захищатиме кольори клубу.

Іспанський центральний нападник Уго Дуро закінчив футболу школу в розташуванні Хетафе, після чого в нього навіть був досвід виступів за Кастілью мадридського Реала, перед трансфером до Валенсії в 2021 році.

Відтоді вже 24-річний виконавець устиг закріпитись у статусі провідного гравця "кажанів", і за останній сезон на його рахунку опинились 13 голів та чотири гольові передачі в 39 матчах.

На тлі такої результативності почали з’являтись чутки щодо можливого трансферу футболіста, тому клуб поквапився підписати з ним нову угоду.

Контракт іспанця тепер розраховано до 2028 року.

Загалом Дуро в складі Валенсії провів уже 109 матчів, забивши 25 голів та віддавши 10 гольових передач.