Іспанія

Іспанець отримав травму в грі проти Німеччини.

Півзахисник Барселони Педрі отримав травму в матчі збірних Іспанії та Німеччини у чвертьфіналі чемпіонату Європи.

Молодому гравцеві знадобилася заміна вже на початку гри після жорсткого фолу у виконанні Тоні Крооса.

Якщо травма виявиться досить серйозною, то Барселона може заробити гроші за програмою захисту клубів від ФІФА.

Як повідомляє на своїх сторінках іспанський Sport, УЄФА доведеться платити Барселоні по 20 548 євро за кожен пропущений Педрі день понад місяць.

Нагадаємо, що збірна Іспанії пробилася до півфіналу Євро-2024, де зіграє проти Франції.