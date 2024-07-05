Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Центрхав Барселони залишив поле вже на 8 хвилині зустрічі.

Педрі та Луїс де ла Фуенте, Getty Images

Педрі та Луїс де ла Фуенте, Getty Images

У рамках 1/4 фіналу плей-оф чемпіонату Європи-2024 на Штутгарт Арені зустрілися збірні Іспанії та Німеччини.

На 4-й хвилині матчу Тоні Кроос грубо зрізав Педрі в центрі поля. Головний арбітр Ентоні Тейлор вирішив не карати півзахисника Реала за фол.

Іспанець же продовжити гру не зумів. Вже на 8-й хвилині зустрічі 21-річного гравця вимушено замінив Дані Ольмо.

За даними MisterChip, для виконавців, які з'являлися в стартовому складі своєї команди, це була найшвидша заміна в історії чемпіонатів Європи.

Зазначимо, що в сезоні-2023/24 Педрі через травми пропустив 25 матчів Барселони та своєї національної команди в усіх турнірах.

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Іспанія — Німеччина в чвертьфіналі Євро-2024 за посиланням.